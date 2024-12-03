Carlsberg продає акції в Росії: хто їх викупить

Компанія Carlsberg оголосила про продаж акцій російської пивоварної компанії "Балтика" своїм топ-менеджерам. В обмін Carlsberg отримає грошову компенсацію та пакети акцій компанії в Азербайджані та Казахстані.

Хто купить "Балтику"

Угода передбачає, що акції "Балтики" придбають два досвідчені співробітники компанії, які стануть новими керівниками підприємства, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Вони займуть посади генерального директора та його заступника. Імена керівників не розголошуються.

Зауважте! Очікується, що угода буде завершена протягом найближчих кількох днів. Угоду схвалили як данські, так і російські влади.

Чому компанія покидає Росію

Генеральний директор Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен заявив, що з 2022 року, коли компанія вирішила покинути Росію, вона вичерпала всі можливості для досягнення повного виходу з країни.

Сьогоднішнім оголошенням ми вирішуємо численні судові позови та питання, пов'язані з правами інтелектуальної власності на "Балтику". Ураховуючи обставини, ми вважаємо це найкращим результатом для наших працівників, акціонерів і продовження бізнесу,

– сказав він.

За інформацією агентства Reuters, уряд Росії схвалив продаж активів Carlsberg за 34 мільярди рублів місцевій компанії VG Invest, "пов'язаній з пивоварними холдингами". У російських ЗМІ зазначають, що серед покупців "Балтики" – президент пивоварної компанії Таймураз Боллоєв.

Цікаво! Carlsberg Group оголосила про продаж "Балтики" наступного дня після того, як Путін підписав указ, яким вивів акції "Балтики" з тимчасового державного управління.

Акції компанії "Балтика" знаходилися під управлінням Росимущества з липня 2023 року – з моменту, коли Carlsberg вперше оголосив, що підписав угоду про продаж своїх російських активів.