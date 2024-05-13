ChatGPT в iPhone: Apple може інтегрувати функції ШІ у свій функціонал

Apple уже встигла укласти угоду з OpenAI для використання технології стартапу на iPhone. Це частина процесу інтеграції технологій штучного інтелекту у пристрої компанії.

Apple впровадить ШІ у свої гаджети

Обидві компанії завершують переговорний процес щодо долучення технологій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.

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Ймовірно Apple запропонує популярного чат-бота, як частину нових функцій штучного інтелекту. Компанія планує анонсувати їх наступного місяця.

Також Apple провели переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Поки що вони не привели до угоди, але діалог в процесі.

Усі компанії поки що не коментували цю ситуацію.

В червні під час щорічної Всесвітньої конференції розробників (WWDC) компанія планує зробити фурор у світі штучного інтелекту. Ймовірно відбудеться запуск деяких з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.

Ще у 2023 році головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він використовує ChatGPT, але є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Функції ШІ мають з'явитися у операційній системі компанії на "продуманій" основі.

У червні 2024 року вийде beta-версія iOS 18. Її зможуть спробувати ті, хто зареєструється у програмі тестування. Реліз для всіх користувачів компанія традиційно проведе восени — у вересні під час презентації нових iPhone 16.