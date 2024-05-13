Apple впровадить ШІ у свої гаджети
Обидві компанії завершують переговорний процес щодо долучення технологій ChatGPT в iOS 18, наступній операційній системі iPhone.
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Ймовірно Apple запропонує популярного чат-бота, як частину нових функцій штучного інтелекту. Компанія планує анонсувати їх наступного місяця.
Також Apple провели переговори з Google щодо ліцензування чат-бота Gemini. Поки що вони не привели до угоди, але діалог в процесі.
В червні під час щорічної Всесвітньої конференції розробників (WWDC) компанія планує зробити фурор у світі штучного інтелекту. Ймовірно відбудеться запуск деяких з майбутніх функцій штучного інтелекту через центри обробки даних, оснащені власними процесорами.
Ще у 2023 році головний виконавчий директор Apple Тім Кук сказав, що він використовує ChatGPT, але є "кілька проблем, які потрібно вирішити". Функції ШІ мають з'явитися у операційній системі компанії на "продуманій" основі.