Apple внедрит ИИ в свои гаджеты
Обе компании завершают переговорный процесс по приобщению технологий ChatGPT в iOS 18, следующей операционной системе iPhone.
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Вероятно Apple предложит популярного чат-бота, как часть новых функций искусственного интеллекта. Компания планирует анонсировать их в следующем месяце.
Также Apple провели переговоры с Google по лицензированию чат-бота Gemini. Пока они не привели к соглашению, но диалог в процессе.
В июне во время ежегодной Всемирной конференции разработчиков (WWDC) компания планирует произвести фурор в мире искусственного интеллекта. Вероятно состоится запуск некоторых из будущих функций искусственного интеллекта через центры обработки данных, оснащенные собственными процессорами.
Еще в 2023 году главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал, что он использует ChatGPT, но есть "несколько проблем, которые нужно решить". Функции ИИ должны появиться в операционной системе компании на "продуманной" основе.