Черговий удар по "Газпрому": Чехія відсудила у Росії 42 мільйона доларів

Арбітражний суд Міжнародної торгової палати (ICC) задовольнив позов чеської компанії CEZ проти російського "Газпрому". Російський газовий монополіст має виплатити CEZ 1 мільярд чеських крон (42,16 мільйонів доларів) за скорочення постачань газу у 2022 році.

Причина позову: зрив поставок газу

Як повідомляє CEZ, у 2022 році "Газпром" суттєво скоротив обсяги газу, які компанія замовила ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У результаті CEZ була змушена купувати газ за значно вищими цінами, що завдало їй серйозних збитків.

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За рішенням арбітражу, "Газпром" має не лише компенсувати CEZ втрати, а й виплатити відсотки за прострочення платежу та відшкодувати судові витрати.

Зауважте. Якщо російська компанія відмовиться добровільно виконати рішення суду, CEZ розпочне примусове стягнення компенсації через виконавче провадження.

Судові позови проти "Газпрому" в Європі

Восени 2024 року австрійська компанія OMV оголосила про намір вирахувати 230 мільйонів євро зі своїх платежів за газ, оскільки арбітраж зобов'язав "Газпром експорт" компенсувати їй збитки за зрив постачань.

Юристи прогнозують, що цей прецедент може спричинити лавину аналогічних позовів від інших європейських енергетичних компаній. Зокрема, італійська Eni SpA та німецька RWE AG також вимагають компенсацій через припинення або скорочення поставок газу в 2022 році.

Таким чином, "Газпром" стикається з масштабними фінансовими претензіями з боку європейських компаній, що може серйозно вдарити по його позиціях на міжнародному ринку.