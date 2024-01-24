Тепер протестують фермери Франції: чи є і в них претензії до імпорту українського зерна

У Франції розпочалися протести місцевих аграріїв. Вони вже вийшли на вулиці та висунули свої вимоги до уряду.

Французькі фермери також вийшли на протести

Протести фермерів незабаром можуть сколихнути всю Європу. Після акцій сусідів України, які вимагали зблокувати імпорт агропродукції з нашої території, на пікет вийшли французькі аграрії.

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На щастя, французькі фермери наразі не мають жодних питань щодо імпорту українського зерна. Їх обурили екологічні вимоги, які нав'язує Брюссель у рамках Зеленого курсу ЄС.

Представники Спілки фермерів Франції хочуть, аби була відповідна реакція на низькі доходи та зростання витрат на виробництво, які спровокує план досягнення екологічних цілей. Аграріїв обурює, що на тлі зростання імпорту до ЄС з інших країн їм висувають нові вимоги, внаслідок дотримання яких вони програють у конкурентній боротьбі.

Ви не можете нав'язувати, що нам робити на наших полях, ви не можете змусити нас пересаджувати луки, коли у нас немає тварин,

– обурюються фермери щодо екологічних ініціатив ЄС.

Раніше нове законодавство, яке може прийняти Брюссель, викликало різкі реакції фермерів у Нідерландах, Німеччині та інших країнах ЄС. Аграрії закликають своїх президентів негайно порушувати обговорення проблеми у Європарламенті, інакше вони вдадуться до більш активних форм відстоювання своїх прав.