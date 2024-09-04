Тривають обшуки у мережі "Ябко": що відомо про цю подію

4 вересня 2024, 15:01
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

hromadske

Як стало відомо з джерел у правоохоронних органах, в магазинах мережі "Ябко" проводяться обшуки. Події відбуваються 4 вересня.

Що відомо про ці обшуки

Обшуки, вірогідно, проводяться через підозру мережі "Ябко" в ухиленні від сплати податків. 

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Обшук проводить  Бюро економічної безпеки.

Довідка: Ябко – торговельна мережа, що спеціалізується на продажі техніки та аксесуарів, зокрема від компанії  Apple.