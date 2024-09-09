Середня зарплата українців перевищила 500 доларів
9 вересня 2024, 11:49Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Зарплата українців продовжує зростати. Зокрема, через нестачу кваліфікованих кадрів на ринку праці.
Як змінились зарплати українців
У теперішній час, середня зарплата українців у доларовому еквіваленті перевищує довоєнний рівень. Значно збільшилась вона і у гривневому перерахунку.
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Лише за другий квартал 2024 року середня зарплата в Україні зросла на 22,1%. У цей момент вона сягнула 20 964 гривень.
Середня зарплата протягом останніх декількох років у українців змінювалась так:
- у 2021 році середня зарплата складала 14 014 гривень, зараз цей показник вищий на 49,6%;
- у доларовому еквіваленті в 2021 році зарплата складала 514 доларів, зараз це значення – 526 доларів.
Нагадаємо! Мінімальна зарплата українців у 2024 році зросла. З 1 січня вона складала 7 100 гривень, а уже з 1 квітня – 8 тисяч гривень.