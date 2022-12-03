Кількість покупок зменшилась, але середній чек зріс: підсумки Чорної п'ятниці в Україні

По всьому світу 25 листопада стартували масові розпродажі до Чорної п'ятниці – у деяких країнах великі знижки тривали до 29 листопада включно. Попри повномасштабну війну, покупки акційних товарів у цей час здійснювали й українці.

Щоправда, цьогоріч кількість закупів під час Чорної п'ятниці в Україні зменшилась майже на третину, якщо порівнювати з минулим роком. Про це свідчать дані Українського процесингового центру (UPC), який обслуговує картки 36 вітчизняних та європейських банків.

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Підсумки Чорної п'ятниці в Україні

За даними UPC, цьогоріч українці кількісно здійснили на 30% менше покупок під час Чорної п'ятниці, ніж торік. Крім того, витрачено було загалом на 10% менше грошей, ніж під час розпродажів у 2021 році. Водночас, попри зниження суми витрат, середній чек українців у цей період зріс на 28% – до 839 гривень за покупку.

Зазначається, що оплати у торгових точках та магазинах відносно дня розпродажу у 2021 році цьогоріч зменшились як у кількісному, так і в обіговому вимірах – на 36% та 24% відповідно. При цьому, сума середнього чеку склала 335 гривень, що на 19% більше за минулорічний показник.

В інтернет-магазинах українці зробили на 12% менше покупок, а обіги онлайн-майданчиків знизились на 4% проти Чорної п'ятниці 2021 року. Водночас, середня сума транзакції на інтернет-платформах цьогоріч дорівнювала 1 916 гривням, що на 9% більше, ніж торік.

До слова, раніше у пресцентрі мережі "Алло" зазначали, що українські ритейлери та електронна комерція недоотримали близько 25 – 30% виторгу у Чорну п'ятницю унаслідок російських обстрілів та блекаутів. Це було спричинено падінням онлайн-трафіку на 30% того дня.