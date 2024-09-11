Неоподаткований мінімум у 2024 році: де і як буде застосовуватися

Термін "неоподаткований мінімум доходів громадян" часто зустрічається в українському законодавстві. Він використовується переважно для визначення розміру штрафів за правопорушення, а також податків і зборів.

Неоподаткований мінімум у 2024 році

Грошова сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян визначена Податковим кодексом України. У 2024 році її розмір становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається такою.

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Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень,

– йдеться у Податковому кодексі України.

Втім, згідно з інформацією юриста та адвоката Ростислава Кравця, існує лише один неоподаткований мінімум, який становить фіксовану суму в 17 гривень.

Грошова сума розміром у 17 гривень застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян у законах або інших нормативно-правових актах, але тут є винятки,

– каже Кравець.

Що таке податкова соціальна пільга

Єдиним винятком є норми адміністративного та кримінального законодавства, які визначають кваліфікацію злочинів і правопорушень, де неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Тобто, для кваліфікації правопорушення як адміністративного або кримінального (не враховуючи розмір штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 514 гривень. У всіх інших випадках неоподатковуваний мінімум дорівнює 17 гривень.