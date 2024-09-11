Неоподаткований мінімум у 2024 році: де і як буде застосовуватися

11 вересня 2024, 15:55
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Автор: Катерина Добровольська

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Факти

Термін "неоподаткований мінімум доходів громадян" часто зустрічається в українському законодавстві. Він використовується переважно для визначення розміру штрафів за правопорушення, а також податків і зборів.

Неоподаткований мінімум у 2024 році

Грошова сума неоподаткованого мінімуму доходів громадян визначена Податковим кодексом України. У 2024 році її розмір становить 17 гривень. Хоча ця сума є фіксованою, вона не завжди залишається такою.

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Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень,
– йдеться у Податковому кодексі України.

Втім, згідно з інформацією юриста та адвоката Ростислава Кравця, існує лише один неоподаткований мінімум, який становить фіксовану суму в 17 гривень.

Грошова сума розміром у 17 гривень  застосовується при посиланнях на неоподаткований мінімум доходів громадян у законах або інших нормативно-правових актах, але тут є винятки,
– каже Кравець.

Що таке податкова соціальна пільга

Єдиним винятком є норми адміністративного та кримінального законодавства, які визначають кваліфікацію злочинів і правопорушень, де неоподатковуваний мінімум встановлюється на рівні податкової соціальної пільги.

Тобто, для кваліфікації правопорушення як адміністративного або кримінального (не враховуючи розмір штрафу як покарання) неоподатковуваний мінімум становить 1 514 гривень. У всіх інших випадках неоподатковуваний мінімум дорівнює 17 гривень.

Як розраховується податкова соціальна пільга

Податкова соціальна пільга, як визначено підпунктами 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України, підлягає оновленню. У 2024 році прожитковий мінімум для працездатних осіб зріс до 3 028 гривень на місяць. Відповідно, сума соціальної пільги також зросла і тепер становить 1 514 гривень (3 028 гривень х 50% = 1 514 гривень).