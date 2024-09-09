Які є податки на авто

Податок на розкіш

Як повідомляють на сайті ДПС, цей податок стосується рухомого та не рухомого майна. Його сплачують щороку власники легкових автомобілів, яким не більше 5 років, а вартість сягає 375 мінімальних заробітних плат, або 2,6 мільйона гривень.

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Зверніть увагу! Фіксована ставка становить 25 тисяч гривень за один автомобіль. Список моделей, котрі підпадають під оподаткування, включає 184 моделі: Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Porsche, Toyota, Land Rover тощо. До речі, цей податок сплачують як фізичні особи, так і юридичні.

Податок на покупку авто

Розмір такого податку залежить від деяких факторів, як-от тип та об’єм двигуна, вік авто, тип палива, митна вартість та пільги. Крім того, серед податків на купівлю нового або ввезеного з-за кордону авто є:

Акцизний податок – ставка акцизного податку залежить від типу та об’єму двигуна, а також року випуску автомобіля. Мито – ставка мита становить 10% митної вартості автомобіля. ПДВ – ставка ПДВ становить 20% митної вартості автомобіля. Збір за першу реєстрацію – легкові: 6% від вартості. Мотоцикли: 3% від вартості. Пенсійний збір.

Цікаво! З 1 січня 2024 року сума пенсійного збору при першій реєстрації легкових авто, яка безпосередньо залежить від вартості автомобіля, становить: до 165 розмірів прожиткового мінімуму – 3% від вартості; від 165 до 290 розмірів прожиткового мінімуму – 4% від вартості; понад 290 розмірів прожиткового мінімуму – 5% від вартості.

Податок на продаж авто

Такий податок залежить від того, який за рахунком транспортний засіб особа продає впродовж року.

Важливо! Тобто якщо відбувається продаж одного авто, мотоцикла або іншого транспортного засобу протягом року, тоді податок не сплачується.

Водночас продаж 2 авто протягом року обкладається податком у розмірі 5% від його вартості, а також військовим збором 1,5%. Натомість продаж 3 та наступних транспортних засобів обкладається податком 18% та військовим збором – 1,5%.