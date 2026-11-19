Українські роботодавці продовжують відчувати нестачу працівників, причому знайти складно не лише представників робітничих професій. На окремі вакансії компанії отримують менше одного відгуку на оголошення, навіть якщо пропонують зарплати у десятки тисяч гривень.

Кого роботодавцям найважче знайти у 2026 році

До переліку професій із найнижчою активністю кандидатів увійшли керівники відділів продажів, стоматологи, виробничі технологи та автоелектрики. Про це 24 Каналу відомо з аналітики OLX Робота.

За даними дослідження, медіанні зарплати для цих фахівців у жовтні становили:

Керівники відділів продажів – 32,5 тисячі гривень; Стоматологи – 45 тисяч гривень; Технологи на виробництві – 32,5 тисячі гривень; Автоелектрики – 45 тисяч гривень.

Проблеми з пошуком працівників є і в інших технічних та робітничих професіях. Зокрема, роботодавцям складно знайти столярів, рихтувальників, малярів, токарів та автослюсарів.

Медіанні зарплати для цих спеціалістів такі:

столяри – 32,5 тисячі гривень;

рихтувальники – 61,5 тисячі гривень;

малярі – 36,5 тисячі гривень;

токарі – 32,5 тисячі гривень;

автослюсарі – 45 тисяч гривень.

Роботодавці також мають труднощі з пошуком фармацевтів, майстрів манікюру, перукарів і пекарів. Їхні медіанні зарплати становлять відповідно 26,5 тисячі гривень, 28 тисяч гривень, 27,5 тисячі гривень та близько 33,75 тисячі гривень.

Які професії залишаються дефіцитними другий рік поспіль

Частина спеціальностей потрапляє до переліку найскладніших для закриття вакансій уже другий рік. І в жовтні 2025-го, і в жовтні 2026 року роботодавці мали труднощі з пошуком:

керівників відділів продажів;

стоматологів;

технологів на виробництві;

автоелектриків;

фармацевтів;

рихтувальників;

пекарів.

Водночас за рік активність кандидатів змінилася неоднаково. Для деяких професій охочих відгукуватися на вакансії стало ще менше, навіть попри підвищення зарплат.

Наприклад, серед технологів на виробництві активність кандидатів знизилася приблизно на 51%. Водночас медіанна зарплата зросла з 30 тисяч до 32,5 тисячі гривень. У стоматологів кількість відгуків скоротилася приблизно на 33%, хоча оплата збільшилася з 40 тисяч до 45 тисяч гривень. Серед керівників відділів продажів активність кандидатів зменшилася приблизно на 34%.

Ми бачимо, що дефіцит кадрів сьогодні помітний одразу в кількох сферах – від виробництва й автомобільного сервісу до медицини та продажів. Водночас навіть відносно висока зарплата не завжди означає вищу активність кандидатів. Для частини професій проблема може бути пов’язана не лише з рівнем оплати, а й із браком фахівців із потрібною кваліфікацією на ринку,

– каже Марія Абдулліна, керівниця напряму OLX Робота.

Таким чином, підвищення зарплат не завжди допомагає роботодавцям швидше закривати вакансії. Для бізнесу дедалі важливішим стає пошук працівників із конкретними навичками та досвідом, яких на ринку поки недостатньо.



