Діаманти знову дешевшають: ціни впали до найнижчого рівня за останні роки
Ціни на діаманти на світовому ринку опустилися до найнижчого рівня за останні роки. Про це свідчать дані американської компанії Rapaport, яка володіє найбільшим торговим майданчиком для діамантів у США.
Ціни на алмази падають
Підприємства, що займаються видобутком алмазів, переживають важкі часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapaport.
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Індекс цін для каміння масою 1 карат на 1 листопада знизився на 22%, досягнувши 4,62 пункти. Це у порівнянні з аналогічною датою минулого року та на 23% з початку 2024 року.
Зниження цін також вплинуло на дрібніші діаманти. Індекс цін на діаманти масою 0,5 карата зменшився на 14% за рік та на 17% з початку року, склавши 1,64 пункти.
Зауважте! Ціни на алмази знижуються вже протягом двох років. Від свого піка на початку 2022 року індекс цін на алмази впав на 38%.
Очікування не справдились
Нагадаємо, що на початку 2024 року ринок діамантів готувався до нового цінового стрибка. Тоді експерти виокремили кілька факторів, які сприяли зростанню цін на діаманти.
Серед них:
- Збільшення попиту;
- Скорочення пропозиції;
- Хвиля пар, які планували одружитися в наступні роки.
Ціни на всі категорії діамантів впали приблизно на 30% у 2023 році.