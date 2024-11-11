Ціни на алмази падають
Підприємства, що займаються видобутком алмазів, переживають важкі часи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Rapaport.
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Індекс цін для каміння масою 1 карат на 1 листопада знизився на 22%, досягнувши 4,62 пункти. Це у порівнянні з аналогічною датою минулого року та на 23% з початку 2024 року.
Зниження цін також вплинуло на дрібніші діаманти. Індекс цін на діаманти масою 0,5 карата зменшився на 14% за рік та на 17% з початку року, склавши 1,64 пункти.
Зауважте! Ціни на алмази знижуються вже протягом двох років. Від свого піка на початку 2022 року індекс цін на алмази впав на 38%.
Очікування не справдились
Нагадаємо, що на початку 2024 року ринок діамантів готувався до нового цінового стрибка. Тоді експерти виокремили кілька факторів, які сприяли зростанню цін на діаманти.
Серед них:
- Збільшення попиту;
- Скорочення пропозиції;
- Хвиля пар, які планували одружитися в наступні роки.
Ціни на всі категорії діамантів впали приблизно на 30% у 2023 році.