Цены на алмазы падают
Предприятия, занимающиеся добычей алмазов, переживают тяжелые времена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapaport.
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Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября снизился на 22%, достигнув 4,62 пункта. Это по сравнению с аналогичной датой прошлого года и на 23% с начала 2024 года.
Снижение цен также повлияло на более мелкие бриллианты. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата уменьшился на 14% за год и на 17% с начала года, составив 1,64 пункта.
Обратите внимание! Цены на алмазы снижаются уже в течение двух лет. От своего пика в начале 2022 года индекс цен на алмазы упал на 38%.
Ожидания не оправдались
Напомним, что в начале 2024 года рынок бриллиантов готовился к новому ценовому скачку. Тогда эксперты выделили несколько факторов, которые способствовали росту цен на бриллианты.
Среди них:
- Увеличение спроса;
- Сокращение предложения;
- Волна пар, которые планировали жениться в последующие годы.
Цены на все категории бриллиантов упали примерно на 30% в 2023 году.