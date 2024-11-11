Цены на алмазы падают

Предприятия, занимающиеся добычей алмазов, переживают тяжелые времена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Rapaport.

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Индекс цен для камней массой 1 карат на 1 ноября снизился на 22%, достигнув 4,62 пункта. Это по сравнению с аналогичной датой прошлого года и на 23% с начала 2024 года.

Снижение цен также повлияло на более мелкие бриллианты. Индекс цен на бриллианты массой 0,5 карата уменьшился на 14% за год и на 17% с начала года, составив 1,64 пункта.

Обратите внимание! Цены на алмазы снижаются уже в течение двух лет. От своего пика в начале 2022 года индекс цен на алмазы упал на 38%.

Ожидания не оправдались

Напомним, что в начале 2024 года рынок бриллиантов готовился к новому ценовому скачку. Тогда эксперты выделили несколько факторов, которые способствовали росту цен на бриллианты.

Среди них:

Увеличение спроса;

Сокращение предложения;

Волна пар, которые планировали жениться в последующие годы.

Цены на все категории бриллиантов упали примерно на 30% в 2023 году.