ШІ-директор: в українських компаніях з’являється нова елітна посада

Prostor, "Нова пошта" та МХП – перші українські компанії, які відкрили вакансії директорів з штучного інтелекту (ШІ). Це нова для українського бізнесу топпосада, яка виникла на тлі глобального тренду на впровадження AI-рішень у бізнес-процеси.

Вакансії директорів із ШІ відкриті

Prostor оголосив про пошук директора з ШІ ще в березні 2025 року, Nova — 30 квітня. Найпершим став МХП — компанія відкрила вакансію ще у жовтні 2024-го. Як повідомляє Forbes, у МХП уже фіналізують рішення щодо кандидата, хоча офіційно ім'я ще не назвали, передає 24 Канал.

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Навіщо компаніям директор з ШІ

Посада з'являється не як модний атрибут, а як реакція на реальні бізнес-завдання. Компанії очікують, що ШІ-директор допоможе інтегрувати штучний інтелект в операційні та стратегічні процеси: від оптимізації логістики до автоматизації обслуговування клієнтів.

У Prostor підтвердили, що бачать у ШІ серйозний потенціал, хоча деталей наразі не розголошують. У той же час конкурент Prostor – мережа Eva – заявляє, що поки не планує створювати окрему AI-позицію, адже відповідні функції покриває ІТ-департамент.

Тренд тільки формується, ринок – незрілий

"Це нова позиція для України, тому більшість кандидатів матимуть досвід максимум до року", – каже Таїсія Млюзан, керівна партнерка рекрутингової компанії Talando. Вона оцінює реалістичний термін закриття такої вакансії – 2-3 місяці, за умови, що компанія має бюджет від 6000 доларів на місяць.

У випадку Nova зарплата може перевищувати 10 000 доларів. Компанія готова наймати фахівців з-за кордону, якщо не знайде відповідного кандидата на внутрішньому ринку.

Інтерес бізнесу зростає лавиноподібно

Мені написали ще два підприємці про вакансію у форматі "нам теж треба",

— розповів Артем Бородатюк, співзасновник Netpeak Group, чия рекрутингова агенція Netpeak Talent допомагає Nova з підбором кандидата.

Ігор Філіпенко, директор департаменту розширеної аналітики RBC Group, попереджає: одного ШІ-директора недостатньо. За його словами, мінімальна команда з трьох AI-фахівців обійдеться компанії у щонайменше 100 000 євро на рік.