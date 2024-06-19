Стаж домашніх працівників: чи отримають такі українці пенсію

Уряд досі бореться із незадекларованою працею серед для українців. Цього разу є кілька нововведень для домашніх працівників.

Яких змін чекати

Новий закон від уряду має на меті ввести у законодавство поняття домашньої праці та врегулювати її використання.

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Тепер працівник має укласти трудовий договір з роботодавцем, після прийняття на роботу.

У цьому договорі потрібно вказати такі домовленості:

надання працівнику житла на платній чи безоплатній основі;

зафіксовані можливі вирахування з зарплати (наприклад, за проживання);

умови звільнення (попередження за 2 тижні).

Для того, щоб забезпечити чіткість і підзвітність у партнерстві, важливо, щоб угода містила конкретні деталі, що описують початок і завершення співпраці, а також обов'язки кожної зі сторін-учасниць. Цей документ повинен бути задокументований у письмовій формі та підписаний як роботодавцем, так і працівником, причому обидві копії мають однакову юридичну вагу.

Для чого це треба

Домашнім працівником називають особу, яка займається певною роботою для домогосподарства. Якщо це не відбувається на регулярній основі і загальна тривалість діяльності особи не перевищує 40 годин на місяць, це поняття не застосовується.

Важливим нововведенням стало те, що новий закон дав точне визначення домашнім працівникам. Це визначення гарантує, що особи, які працюють у цій якості, матимуть право на накопичення трудового стажу і, зрештою, право на отримання пенсії.

Ці норми слугують для того, щоб запобігти свавіллю роботодавців та забезпечити захист прав працівників. Працівники можуть захистити свої права, дотримуючись як закону, так і трудового договору.