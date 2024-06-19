Каких изменений ждать

Новый закон от правительства имеет целью ввести в законодательство понятие домашнего труда и урегулировать его использование.

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Обратите внимание! Теперь работник должен заключить трудовой договор с работодателем, после приема на работу.

В этом договоре нужно указать такие договоренности:

предоставление работнику жилья на платной или бесплатной основе;

зафиксированы возможные вычеты из зарплаты (например, за проживание);

условия увольнения (предупреждение за 2 недели).

Для того, чтобы обеспечить четкость и подотчетность в партнерстве, важно, чтобы соглашение содержало конкретные детали, описывающие начало и завершение сотрудничества, а также обязанности каждой из сторон-участниц. Этот документ должен быть задокументирован в письменной форме и подписан как работодателем, так и работником, причем обе копии имеют одинаковый юридический вес.

Заметьте! Домашним работником называют лицо, которое занимается определенной работой для домохозяйства. Если это не происходит на регулярной основе и общая продолжительность деятельности лица не превышает 40 часов в месяц, это понятие не применяется.

Для чего это нужно

Важным нововведением стало то, что новый закон дал точное определение домашним работникам. Это определение гарантирует, что лица, которые работают в этом качестве, будут иметь право на накопление трудового стажа и, в конце концов, право на получение пенсии.

Эти нормы служат для того, чтобы предотвратить произвол работодателей и обеспечить защиту прав работников. Работники могут защитить свои права, соблюдая как закона, так и трудового договора.