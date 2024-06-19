Зміни в рейтингу

18 червня акції компанії Nvidia зросли на 3,4%. Відтак, капіталізація компанії сягнула позначки у 3,3 трильйона доларів, що зробило її найдорожчою у світі.

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Впродовж місяця за перше місце змагалися Microsoft і Apple. Капіталізація "яблука" після новин про впровадження ШІ в продукти компанії сягала 3,29 трильйона доларів, а показник Microsoft перебуває на рівні 3,24 трильйона доларів. Втім, навіть попри такі високі показники Nvidia вдалося обігнати своїх високотехнологічних конкурентів.

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Як Nvidia вдалося обігнати конкурентів

Nvidia вважають головним бенефіціаром штучного інтелекту, адже саме її мікросхеми потрібні для "навчання" та розвитку технології. Наразі в компанії немає конкурентів на цьому напрямку, тож попит майже всього ринку ШІ для технологічних гігантів покриває саме вона.

Після ривка технології штучного інтелекту Nvidia продемонструвала значний ріст доходів. У 2024 році її акції зросли на 160%, що додало 2 трильйони до капіталізації компанії.