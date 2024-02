Донька рабів у "чоловічому" клубі грошей: як Сі Джей Вокер стала першою жінкою-мільйонером

Її вважають першою жінкою в США, яка самостійно заробила статок у мільйон доларів. Джерелом такого прибутку було виробництво косметики та інших товарів для волосся, призначених для афроамериканок.

Мадам Сі Джей Вокер – підприємиця, винахідниця та філантропка родом із сім'ї рабів. Вона змогла побудувати успішний бізнес з нуля, а також заклала фундамент мережевого маркетингу.

Я жінка, яка походить з бавовняних полів Півдня. Звідти мене підвищили до прачки. Згодом – до куховарки. А потім я підвищила сама себе до бізнесу з виробництва товарів для догляду за волоссям. Я побудувала власне підприємство на власній землі,

– писала вона у липні 1912 року.

Створення косметики: з чого починався бізнес

До того, як стати відомою під іменем Мадам Сі Джей Вокер, майбутня бізнесвумен була звичайною прачкою та куховаркою Сарою Брідлав. Вона заробляла 1,5 долара за день і через таку роботу, зокрема постійну взаємодію з хімікатами, у неї випадало волосся та погіршився стан шкіри.

Знаючи, що це проблема багатьох жінок, Сара намагалася знайти спосіб повернення краси своїм кучерям. Рецепт свого першого косметичного засобу вона створила самостійно. Основою були формули інших популярних продуктів, які вже існували, та метод спроб і помилок.

Один з перших товарів майбутньої мільйонерки / Фото madamcjwalker

Жінка також радилась щодо цього зі своїми братами, які працювали в перукарнях. Крім цього, деякий час Сара працювала торговою агенткою у Енні Мелоун – засновниці іншого косметичного бренду товарів для волосся.

Цей досвід допоміг створити перший власний продукт – тонік для волосся для афроамериканок. Його вона використовувала сама, а також продавала сусідам та знайомим. Дієвий засіб, схвальні відгуки та попит стали першою сходинкою у створенні успішного бізнесу.

Шлях до успіху

Цікаво, що батьки, старші брати та сестра Сари були рабами на плантації бавовни. Та завдяки Прокламації про визволення рабів вона стала першою вільною від народження дитиною в родині.

У часи створення свого першого продукту Сара вийшла заміж за Чарльза Джозефа Вокера та стала називати себе Мадам Сі Джей Вокер. Так вона назвала і своє підприємство – Madame C. J. Walker Manufacturing Company.

Жінка активно розвивала виробництво і почала створювати й інші продукти: бальзами та олії для волосся, декоративну косметику. Разом з донькою та чоловіком Мадам Сі Джей Вокер ходила "від дверей до дверей", щоб рекламувати та продавати свої засоби. Також вона вчила афроамериканок доглядати за волоссям в умовах поганого водопостачання.

Вперше Мадам Сі Джей Вокер вийшла заміж у 14-річному віці. Це було шляхом втечі від жорстокості та насильства з боку сім'ї сестриного чоловіка, з якою дівчина жила після смерті батьків. У 17 вона вже народила доньку, а у 20 стала вдовою.

У 1910 році Мадам Сі Джей Вокер відкрила фабрику в Індіанаполісі, що ознаменувало перехід до промислових масштабів виробництва. До 1917 року підприємство стало найбільшим, що належить афроамериканцям, в Америці. Штат налічував приблизно 20 тисяч співробітниць, а масштаби та прибутки компанії зросли настільки, що Сара Вокер увійшла в історію як перша жінка-мільйонер у США.

Офіс мадам Сі Джей Вокер / Фото indianahistory

Мережевий маркетинг

Мадам Сі Джей Вокер однією з перших почала трансформувати свій бізнес у те, що сьогодні вважається мережевим маркетингом. У її компанії з’явилися комівояжери, які їздили по різних штатах та відігравали роль сучасних дистриб'юторів. Такий метод не тільки допоміг заробити значні статки, а й зробив Мадам Сі Джей Вокер прикладом та надією для багатьох афроамериканок.

Соціальна відповідальність та благодійність

За часів ґендерної нерівності та расової сегрегації Мадам Сі Джей Вокер здійснювала масштабну соціальну роботу та допомагала людям. Вона закликала жінок ні на кого не покладатися та не сидіти, склавши руки, а діяти та працювати заради себе та свого майбутнього. Комівояжерами у її компанії працювали саме жінки, здебільшого афроамериканки.

Мадам Сі Джей Вокер постійно займалась благодійністю, була активною філантропкою: заснувала школи для афроамериканських дівчаток, надавала допомогу в організації протестів та демонстрацій, жертвувала гроші на дитячі будинки та заклади для людей похилого віку.

"Історія сильної жінки": біографічний серіал від Netflix

У 2020 році вийшов серіал "Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker", натхненний історією життя першої жінки-мільйонера.

За основу режисери взяли книгу праправнучки Мадам Сі Джей Вокер Алелії Бандлс "On Her Own Ground" ("На її власній землі"). Та, за словами авторки, деякі події та деталі в серіалі є художньою вигадкою.