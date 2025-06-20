Квіти за 32 хвилини: Uklon Delivery запускає швидку доставку квітів

Uklon Delivery, сервіс доставки від Uklon, повідомив про інтеграцію з Flora24 – сервісом управління квітковим бізнесом. Це дозволить малому та середньому бізнесу автоматизувати логістику. Зокрема, планують, що середній час доставки становитиме всього 32 хвилини.

Uklon Delivery об'єднався з Flora24

Тепер малі та середні підприємці, які користуються Flora24, зможуть автоматизовано оформлювати замовлення на доставку квітів прямо з інтерфейсу системи. Це спростить процес логістики та дозволить оптимізувати витрати, передає 24 Канал з посиланням на компанію.

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За словами Head of Uklon Delivery Ростислава Чернікова, багато ФОПів, які раніше користувалися доставкою як звичайні клієнти, стикалися з обмеженнями функціоналу та економічною неефективністю. Нова інтеграція має зробити доступ до сервісу комфортнішим для B2B-клієнтів.

Серед основних переваг для користувачів Flora24:

автоматичне створення замовлень на доставку в системі;

середній час доставки — 32 хвилини (за даними з початку 2024 року);

97% позитивних відгуків за травень 2025 року;

страхування посилок і онлайн-трекінг кожного відправлення.

Довідково. Flora24 – це платформа, яка дає змогу флористам вести складський облік, створювати букети, приймати онлайн-оплати та мати власну цифрову вітрину.

Uklon Delivery запустив рішення для флористів

Крім доставки на авто, з кінця 2023 року Uklon Delivery також пропонує кур'єрську доставку на мототранспорті в Києві. Наразі сервіс співпрацює більш ніж з 1 000 B2B-партнерами.

Нагадаємо, у квітні 2025 року мобільний оператор Київстар завершив угоду з придбання 97% акцій компанії Uklon, що розвиває однойменну IT-платформу з виклику авто та доставок.