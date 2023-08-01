Довоєнні податки повернулися: хто платитиме більше та як не нарватися на штрафи

З 1 серпня в Україні повернулася довоєнна система оподаткування. Податкові пільги скасували, а заборона на перевірки більше не працює.

З 1 серпня в Україні скасовують податкові пільги та низку інших речей, які прийняли на початку повномасштабного вторгення для полегшення роботи підприємців, передає 24 Канал. Тепер ФОПи будуть грати за довоєнними правилами, а податкова отримала дозвіл на перевірку бізнесу.

До теми Довоєнні правила скоро повертаються: які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня

Пільгового Єдиного податку у 2% більше немає

Усіх підприємців, які оформили 2% ЄП, автоматично переведуть на довоєнну податкову ставку, якщо вони не написали заяву про переведення на іншу систему оподаткування. Що стосується ФОПів, які зареєструвалися під час війни та обрали пільговий податок, то їм теж варто написати заяву у податковій, або ж чекати автоматичного переведення на єдиний податок III групи зі ставкою 5%.

ФОПам, які у 2023 році самостійно перейшли з 2% на загальну систему, дали право перейти на спрощенку. Для цього лише потрібно подати заяву у податкову до 1 вересня, а платником ЄП їх вважатимуть з 1 серпня.

Загалом на пільгову ставку в час повномасштабної війни перейшли 300 тисяч підприємців та 40 тисяч юридичних осіб.

ФОПам І та ІІ груп тепер також обов'язково потрібно сплачувати Єдиний податок. З початком вторгення росіян цю умову зробили добровільною.

Які результати податкових пільг

Як заявив голова профільного комітету Верховної ради Данило Гетманцев, пільги для бізнесу сильно вдарили по українському бюджету. Зокрема, у перші 8 місяців держава недоотримала близько 10 мільярдів гривень.

Повернення довоєнного оподаткування – це вимога МВФ, а не тиск влади на український бізнес, як це намагаються подати російські окупанти. Відтак, один з головних "маяків" Україна вже виконала.

Штрафи та перевірки теж повертаються

Разом зі скасуванням пільгового податку депутати повернули штрафи за порушення, відсутність РРО, а також скасували мораторій на податкові перевірки.

Найпершими будуть перевіряти гральний бізнес та виробників акцизного товару (алкоголь, сигарети, паливо). Також під перевірку підпадають надавачі фінансових послуг.