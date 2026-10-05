Масштабне "дроблення бізнесу" на 13 ФОПів: відому взуттєву мережу викрило БЕБ

На Львівщині власник мережі магазинів взуття та шкіряних виробів використав схему "дроблення бізнесу", залучивши до неї 13 ФОПів. У результаті державі не сплатили майже 10,6 мільйонів гривень ПДВ.

Як працювало "дроблення бізнесу"

За даними слідства, власник мережі розробив схему, яка мала дозволити уникнути обов'язкової реєстрації платником ПДВ та ухилятися від сплати податку, повідомили в БЕБ.

Через ФОПів оформили отримання коштів від продажу взуття та шкіряних виробів кінцевим споживачам. При цьому:

ФОПи самостійної господарської діяльності не здійснювали;

податкову звітність подавали за вказівкою власника мережі;

продажі проводилися через залучених підприємців;

така схема, за даними слідства, дозволяла уникати необхідної реєстрації платником ПДВ.

Скільки податків не сплатили

Слідство встановило, що протягом 2025 року власник мережі умисно ухилився від сплати майже 10,6 мільйонів гривень ПДВ. Йдеться про дохід понад 52,8 мільйонів.

Тобто використання "дроблення бізнесу" дозволило проводити значний обсяг продажів через окремих ФОПів замість того, щоб оподатковувати діяльність у передбаченому законодавством порядку.

Дії фігуранта кваліфікували за частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах. До притягнення до кримінальної відповідальності фігурант повністю відшкодував завдані державі збитки.

Які ознаки "дроблення бізнесу"

У 2026 році тема так званого "дроблення бізнесу" опинилася серед головних пріоритетів податкової служби, Бюро економічної безпеки та банківського сектору.

Сам факт існування кількох ФОПів не є порушенням закону. Проблеми виникають тоді, коли контролюючі органи намагаються довести інші можливі порушення – ухилення від сплати податків, приховані трудові відносини, несплату ПДВ або штучне використання спрощеної системи оподаткування.

На практиці інспектори складають своєрідний пазл. Одна ознака нічого не доводить. Але якщо таких ознак багато, бізнес автоматично потрапляє до зони ризику. Серед найбільш поширених критеріїв:

одна IP-адреса для подання звітності;

один бухгалтер на декілька ФОПів;

спільний сайт;

спільний бренд;

один склад;

спільні працівники;

однакові постачальники;

спільна реклама;

використання одного приміщення;

почергове використання ФОПів після досягнення лімітів обороту.

Експерти радять готуватися до можливих перевірок завчасно, а не після виникнення претензій.