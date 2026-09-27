Перевірять "дроблення бізнесу" через ФОП: які деталі можуть викликати питання у податкової

Деякі компанії в Україні використовують схему "дроблення бізнесу", аби уникати повної сплати податків. Разом з цим співпраця з ФОПами у межах одного бізнесу не означає автоматичного порушення податкового законодавства.

Які ознаки можуть свідчити про "дроблення бізнесу"

Підприємці можуть використовувати різні моделі організації роботи, співпрацювати між собою або працювати під одним брендом, і це не назвуть "дробленням бізнесу", повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Ризики виникають в іншій ситуації: коли фактично єдиний бізнес штучно розподіляють між формально незалежними підприємцями, які насправді не мають достатньої самостійності. Водночас окремого визначення поняття "дроблення бізнесу" у законодавстві наразі немає. Тому під час оцінки конкретної бізнес-моделі важливими є сукупність обставин та реальний зміст господарських відносин.

Увагу можуть привертати ситуації, коли діяльність одного великого або середнього бізнесу фактично розподіляють між значною кількістю ФОПів, зокрема тих, хто працює на спрощеній системі оподаткування. Серед можливих індикаторів називають:

заміну ФОПів після досягнення граничного обсягу доходу;

подання звітності з однакових технічних ресурсів;

використання спільної адреси, бренду та платіжної інфраструктури;

наявність єдиного центру ухвалення рішень;

поєднання роботи у компанії зі статусом ФОПа;

відсутність фактичної самостійності окремих підприємців.

Проте навіть наявність кількох таких ознак ще не означає автоматичного встановлення "дроблення бізнесу". Контролюючі органи мають оцінювати всі обставини в сукупності та дивитися на те, як бізнес реально працює.

"Дроблення бізнесу" чи франчайзинг

Окреме питання виникає у випадках, коли кілька підприємців працюють у межах однієї мережі або за схожою бізнес-моделлю. Наприклад, спільний бренд, постачальники, бухгалтерський супровід чи однакові технології можуть бути характерними для франчайзингу та інших цілком законних моделей співпраці.

Ключова відмінність полягає у реальній самостійності кожного учасника. За законної моделі підприємець:

Самостійно ухвалює управлінські рішення; Розпоряджається власними доходами; Працює на власний підприємницький ризик; Має необхідні ресурси для ведення діяльності; Відповідає за результати своєї роботи.

Тому для підтвердження реальності господарських відносин важливо мати договори, первинні документи та докази фактичного виконання робіт або надання послуг.

Що може аналізувати податкова і які наслідки будуть

Під час перевірки увага може бути зосереджена не лише на формальних документах. Важливим є фактичний рух коштів та те, хто реально отримує дохід і розпоряджається ним. Про можливу централізацію бізнесу можуть свідчити, зокрема:

спільна клієнтська база;

відсутність у ФОПів реального підприємницького ризику;

контроль електронних ключів однією особою;

зосередження виручки в одного фактичного отримувача;

управління діяльністю з одного центру.

Важливо, що відповідальність не настає лише через використання кількох ФОПів. Для застосування санкцій має бути встановлене конкретне порушення податкового законодавства.

Окремо це стосується кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Для її застосування мають бути встановлені фактичне ненадходження коштів до бюджету у визначеному законом розмірі та умисел.

Тобто саме використання спрощеної системи або робота через кількох ФОПів не є доказом незаконної схеми. Значення має те, чи відповідає формальна структура реальним господарським відносинам.

У якій сфері популярне "дроблення бізнесу"

Схеми "дроблення бізнесу" дозволяють підприємцям не показувати весь оборот. Такі схеми особливо поширені в роздрібній торгівлі та громадському харчуванні. Помітними вони стають, коли в супермаркеті чи ресторані видають кілька чеків про оплату.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Усі ці схеми дроблення в мережах ресторанів та ритейлу побудовані на тому, що вони не просто дробляться на ФОП, а ще й ФОП не видає переважну більшість фіскальних чеків. Тобто він не показує свій оборот і завдяки цьому й далі може існувати як ФОП. Якщо змусити їх показувати весь оборот, то схема дроблення стає майже нецікавою. Бо ліміти закінчуватимуться за місяць чи кілька тижнів. Надто багато їх треба буде змінювати, тож вигідніше буде перейти на загальну систему.

Щоб боротися зі схемою дроблення бізнесу, українській податковій службі потрібне перезавантаження. Для цього мають ухвалити законопроєкт №9243.