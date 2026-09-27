Какие признаки могут свидетельствовать о "дроблении бизнеса"

Предприниматели могут использовать различные модели организации работы, сотрудничать друг с другом или работать под одним брендом, и это не назовут "дроблением бизнеса", сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Риски возникают в другой ситуации: когда фактически единый бизнес искусственно распределяют между формально независимыми предпринимателями, которые на самом деле не обладают достаточной самостоятельностью. В то же время отдельного определения понятия "Дробление бизнеса" в законодательстве пока нет. Поэтому при оценке конкретной бизнес-модели важны совокупность обстоятельств и реальное содержание хозяйственных отношений.

Внимание могут привлекать ситуации, когда деятельность одного большого или среднего бизнеса фактически распределяется между значительным количеством ФЛП, в частности тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Среди возможных индикаторов называют:

замену ФЛП после достижения предельного объема дохода;

представление отчетности с использованием одинаковых технических ресурсов;

использование общего адреса, бренда и платежной инфраструктуры;

наличие единого центра принятия решений;

совмещение работы в компании со статусом ФЛП;

отсутствие фактической самостоятельности отдельных предпринимателей.

Однако даже наличие нескольких таких признаков еще не означает автоматического установления "Дробления бизнеса". Контролирующие органы должны оценивать все обстоятельства в совокупности и смотреть на то, как бизнес реально работает.

"Дробление бизнеса" или франчайзинг

Отдельный вопрос возникает в случаях, когда несколько предпринимателей работают в рамках одной сети или по схожей бизнес-модели. Например, общий бренд, поставщики, бухгалтерское сопровождение или одинаковые технологии могут быть характерны как для франчайзинга, так и для других вполне законных моделей сотрудничества.

Ключевое отличие заключается в реальной самостоятельности каждого участника. При законной модели предприниматель:

Самостоятельно принимает управленческие решения; Распоряжается собственными доходами; Работает на собственный предпринимательский риск; Имеет необходимые ресурсы для ведения деятельности; Отвечает за результаты своей работы.

Поэтому для подтверждения реальности хозяйственных отношений важно иметь договоры, первичные документы и доказательства фактического выполнения работ или оказания услуг.

Что может анализировать налоговая и какие последствия будут

Во время проверки внимание может быть сосредоточено не только на формальных документах. Важно фактическое движение средств и то, кто реально получает доход и распоряжается им. О возможной централизации бизнеса могут свидетельствовать, в частности:

общая клиентская база;

отсутствие у ФЛП реального предпринимательского риска;

контроль над электронными ключами одним лицом;

сосредоточение выручки у одного фактического получателя;

управление деятельностью из одного центра.

Важно, что ответственность не наступает только из-за использования нескольких ФЛП. Для применения санкций должно быть установлено конкретное нарушение налогового законодательства.

Отдельно это касается уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Для ее применения должны быть установлены фактическое непоступление средств в бюджет в установленном законом размере и умысел.

То есть само по себе использование упрощенной системы или работа через нескольких ФЛП не является доказательством незаконной схемы. Значение имеет то, соответствует ли формальная структура реальным хозяйственным отношениям.

В какой сфере популярно "Дробление бизнеса"

Схемы "дробление бизнеса" позволяют предпринимателям не показывать весь оборот. Такие схемы особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Они становятся заметными, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Все эти схемы дробления в сетях ресторанов и ритейла построены на том, что они не просто дроблятся на ФЛП, но и ФЛП не выдает подавляющее большинство фискальных чеков. То есть они не показывают свой оборот и благодаря этому могут и дальше существовать как ФЛП. Если заставить их показывать весь оборот, то схема Дробления станет практически неинтересной. Ведь лимиты исчерпаются за месяц или несколько недель. Придется менять слишком много из них, поэтому выгоднее будет перейти на общую систему.

Чтобы бороться со схемой дробления бизнеса, украинской налоговой службе нужна перезагрузка. Для этого должен быть принят законопроект № 9243.