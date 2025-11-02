"Накрили" схему бізнесу: як держава бореться з ухиленням від податків

Бізнеси використовують дроблення, аби зекономити на податках. Станом на зараз, держава не має змоги повністю контролювати цей процес. Але ситуація поступово змінюється.

Як державі вдається боротися з дробленням бізнесу?

У коментарі 24 Каналу економіст Олег Гетман каже, що за останній рік найефективнішим рішенням держави, аби боротися з ухиленням від податків є – перезавантаження БЕБ.

Станом на зараз, відомо, що влада вживала певні оперативні заходи, аби боротися з дробленням. Деякі рішення виявились надзвичайно ефективними.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Голова податкового комітету ходив різними мережами, ресторанами, збирав чеки й потім писав про це все податковій, і та дійсно вживала заходів. У такому ручному режимі щонайменше кілька великих продуктових і ресторанних мереж були налякані. Кілька з них перейшли на загальну систему замість дроблення, але всі інші не злякалися. Потрібна ціла низка заходів, щоб припинити цю схему дроблення.

Зауважимо, що зараз немає передбаченої законом відповідальності за реалізацію цієї схеми. Проте для її учасників все ж є ризики.

Податковий консультант Михайло Смокович розповів 24 Каналу, що для ФОПів існує велика небезпека – нести відповідальність за всі помилки компанії.

Михайло Смокович Бухгалтер, податковий консультант Не сплатити податки або сплатити замало, припуститися помилки й потім відповідальність за це нестиме сам підприємець. І штрафи нарахують не за провину людини, бо не вона вела цю бізнес-діяльність, але відповідальність буде на ній. Тому підприємці, які погоджуються за якусь фіксовану плату на участь у такій системі роботи, ризикують, що податкова буде запитувати за порушення з них.

Що ще потрібно знати про боротьбу держави із дробленням бізнесу?