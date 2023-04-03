Столиця енергозалежності: перший у світі магазин EcoFlow відкрили в Україні

Світовий виробник портативних накопичувачів електроенергії EcoFlow відкрив свій перший офіційний офлайн магазин. Він знаходитиметься в Україні, в Києві.

Магазин EcoFlow в Україні

Магазин EcoFlow знаходитиметься в Києві за адресою Велика Васильківська, 129. Тож на думку, співзасновника DroneUA Валерія Яковенко, компанія якого є офіційним дистриб'ютором EcoFlow, Київ тепер можна називати столицею енергонезалежності світу.

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Сьогодні ми задаємо стандарти для всіх країн, та найвищу планку розвитку, бо перед нами стоїть ціль побудови енергонезалежної країни, де все починається з кожного окремого Українця,

– написав він.