Столиця енергозалежності: перший у світі магазин EcoFlow відкрили в Україні

3 квітня 2023, 14:03
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Джерело:

Валерій Яковенко

Світовий виробник портативних накопичувачів електроенергії EcoFlow відкрив свій перший офіційний офлайн магазин. Він знаходитиметься в Україні, в Києві.

Магазин EcoFlow в Україні

Магазин EcoFlow знаходитиметься в Києві за адресою Велика Васильківська, 129. Тож на думку,  співзасновника DroneUA Валерія Яковенко, компанія якого є офіційним дистриб'ютором EcoFlow, Київ тепер можна називати столицею енергонезалежності світу.

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Сьогодні ми задаємо стандарти для всіх країн, та найвищу планку розвитку, бо перед нами стоїть ціль побудови енергонезалежної країни, де все починається з кожного окремого Українця,
– написав він.

Зверніть увагу! Офіційне відкриття магазину ще не відбулось, але покупці вже можуть завітати в магазин. 

Перший магазин EcoFlow у світі / Фото – Валерій Яковенко

Як виглядає магазин EcoFlow у Києві / Фото – Валерій Яковенко

Що відомо про EcoFlow

EcoFlow store – світовий виробник портативних накопичувачів електроенергії, енергетичних систем для автономного забезпечення будинків з використанням можливостей джерел відновлюваної енергетики. Бренд наразі представлений у 83 країнах світу.

Автор: Дар'я Вереньова