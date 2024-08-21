Електроенергія для бізнесу: який тариф в Україні
21 серпня 2024, 15:01Читать новость на русском
Джерело:НКРЕКП
З 1 червня для підприємців зріс тариф на світло. Тепер його вартість зросла у понад двічі.
Ціни на світло для бізнесу
У вечірні години пік ціни підвищився на 20%, а вночі тариф зріс більш ніж удвічі. Тож тепер максимальні граничні ціни такі:
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- з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривні за мегават годину;
- з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривні за мегават годину;
- з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривні за мегават годину.
Нагадаємо! Мінімальна гранична ціна складає 10 гривень за мегават годину.
Ціни на балансуючому ринку
- з 00:00 до 07:00 – 6 600 гривні за мегават годину;
- з 7:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8 250 гривні за мегават годину;
- з 17:00 до 23:00 – 10 000 гривні за мегават годину;
- з 23:00 до 00:00 – 8 250 гривні за мегават годину.