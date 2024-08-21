Ціни на світло для бізнесу

У вечірні години пік ціни підвищився на 20%, а вночі тариф зріс більш ніж удвічі. Тож тепер максимальні граничні ціни такі:

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з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 17:00 – 5 600 гривні за мегават годину;

з 07:00 до 11:00 та з 23:00 до 24:00 – 6 900 гривні за мегават годину;

з 17:00 до 23:00 – 9 000 гривні за мегават годину.

Нагадаємо! Мінімальна гранична ціна складає 10 гривень за мегават годину.

Ціни на балансуючому ринку