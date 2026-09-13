Генератор більше не рятує: бізнесу розповіли, що зміниться під час нових відключень світла

Український бізнес готується до нових енергетичних викликів, але звичний сценарій "поставити генератор і працювати далі" поступово втрачає ефективність. Компаніям дедалі більше потрібна система, яка не просто підтримує роботу під час відключень, а допомагає контролювати витрати на електроенергію та зменшувати втрати від простоїв.

Чому генератор більше не вирішує проблему

Зараз відключення світла перетворилися на окремий операційний ризик, а вартість електроенергії може залежати від часу доби та навантаження. Про це розповіла комерційна директорка SUNSAY NRG Катерина Мокровольська, пише NV Бізнес.

Особливо болісно це відчуває малий і середній бізнес. Навіть кілька годин без електроенергії можуть означати:

зупинку роботи обладнання;

втрату частини виторгу;

простої персоналу;

зрив запланованих операцій;

додаткові витрати на відновлення роботи.

Тому генератор, який просто вмикається під час зникнення електроенергії, дедалі частіше розглядають лише як один з елементів енергетичної системи.

На що бізнесу пропонують зробити ставку

Один із варіантів – створення власної енергосистеми, яка може об'єднувати кілька джерел і технологій. Зокрема, йдеться про сонячну генерацію, системи накопичення енергії BESS, зовнішню електромережу та автоматизоване управління. Така модель дозволяє не лише виробляти електроенергію, а й накопичувати її та використовувати тоді, коли це найбільш вигідно або коли виникають перебої з постачанням.

Енергетична автономність може давати компанії економічний ефект одразу за кількома напрямами. Зокрема, підприємство може:

менше купувати електроенергії з мережі;

використовувати накопичену енергію в години пікового споживання;

скоротити втрати через вимушені простої;

ефективніше розподіляти навантаження;

у певних конфігураціях продавати надлишок виробленої електроенергії.

Як бізнесу почати переходити на власну енергосистему

Повністю перебудовувати енергозабезпечення одразу необов'язково. Першим кроком може стати енергоаудит, який допоможе зрозуміти реальні потреби підприємства.

Далі систему можна створювати поступово – залежно від фінансових можливостей та отриманого ефекту. Послідовність може виглядати так:

Проаналізувати фактичне споживання електроенергії. Визначити, скільки компанія втрачає через відключення. Оцінити, яке обладнання відповідає навантаженню підприємства. Розрахувати очікувану економію та термін окупності. Поступово додавати генерацію, накопичувачі та резервні джерела.

Тобто бізнесу радять починати не з купівлі найдорожчого обладнання, а з розрахунків.

Отже, генератор залишається корисним резервним джерелом, однак сам по собі вже не гарантує енергетичної стабільності підприємства. Бізнес дедалі більше переходить до комплексного підходу, де електроенергію не просто виробляють під час аварій, а накопичують, розподіляють і використовують з урахуванням вартості та реальних потреб компанії.

Чи буде Росія бити по енергетиці України з настанням холодів

Кілька років поспіль Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України, проте зараз з’явилася можливість оголосити обмежене перемир'я на зимовий період.

Ключовим результатом поїздок спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви стало відкриття дипломатичного вікна для Кремля. Під час консультацій американські представники наголошували, що подальша ескалація не має практичного сенсу, а попередні масовані удари по українській енергетиці не змогли зламати стійкість країни.

Водночас суттєвого дипломатичного прориву очікують не раніше завершення російських псевдовиборів 18 – 20 вересня. Після цього можуть відбутися переговори за участю України, Росії, США та європейських країн. Київ також допускає компроміси щодо енергетики та постачання зерна, але за умови зустрічних кроків Москви.



