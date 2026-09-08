Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Що відомо про можливе зимове перемир'я?

Медіа зазначає, що ключовим результатом поїздок спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви стало відкриття дипломатичного вікна для Кремля. До розширення переговорних можливостей долучилися спецпредставник Кирило Дмитрієв та помічник глави Кремля Юрій Ушаков.

Під час консультацій американські посланці наголосили на недоцільності подальшої ескалації бойових дій. Вони підкреслили, що попередні спроби масованих зимових атак не принесли Росії практичних результатів і не змогли зламати українську стійкість.

ЗМІ наголошує, що суттєві дипломатичні прориви залишаються малоймовірними до проведення російських псевдовиборів 18 – 20 вересня. Втім, після їхнього завершення сторони допускають можливість провести тристоронній або чотиристоронній саміт за участю європейських країн в одній із держав Перської затоки.

Очевидно, до зими чи на зиму є можливість як мінімум обмеженого перемир'я, наприклад, без взаємних ударів по енергооб'єктах. А далі можуть виникнути можливості для подальшого врегулювання,

– зазначив співрозмовник видання.

Також президент України підтвердив готовність до пошуку компромісів у питаннях енергетики та постачання зерна за умови зустрічних кроків від Москви. США вже опрацьовують відповідні пропозиції для деескалації на зимовий період.

Що казали в Україні про російські атаки на енергетику?

Зазначимо, що у вівторок, 7 вересня, Володимир Зеленський у інтерв'ю Axios заявив, що Росія спробує використати зимовий період як інструмент тиску на Україну. За його словами, у Кремлі розраховують, що удари по українській інфраструктурі та можливі наступальні дії дозволять послабити позиції Києва.

У суботу, 4 вересня, очільник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що бойові дії триватимуть мінімум до весни 2027 року. Посадовець вважає, що Росія спробує примусити Україну до капітуляції під час чергової стратегічної зимової бомбардувальної кампанії.