Про це він розповів в інтерв'ю Axios.

Що сказав Зеленський про плани Кремля?

Росія може спробувати використати зимовий період як інструмент тиску на Україну. За його словами, у Кремлі розраховують, що удари по українській інфраструктурі та можливі наступальні дії дозволять послабити позиції Києва.

Росія справді думає, що ця зима може допомогти їм нас зламати,

– сказав Зеленський.

Москва може розраховувати на масштабний зимовий наступ, а також на продовження атак по енергетичних об'єктах України.

"Вони сподіваються, що масштабний зимовий наступ і атаки на нашу інфраструктуру завдадуть сильного удару, після чого Україна стане більш поступливою", – заявив президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вже пішла на всі можливі компроміси, а будь-який подальший дипломатичний процес має передбачати гарантії безпеки та економічну підтримку.

Сполучені Штати наразі вивчають можливі кроки, які могли б дозволити Україні та Росії уникнути масштабної ескалації протягом зимового періоду. Йдеться паралельно про спробу відновити переговорний процес щодо ширшої мирної угоди.

Президент зазначив, що американські посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздок до Москви та Києва намагалися "розблокувати" дипломатичний процес і привезли із собою нові ідеї.

Є ідеї щодо енергетики [об’єктів], зерна [поставок], електроенергетики [об’єктів], а також нафти та газу [експорту]. У нас із Росією різні інтереси,

– розповів Зеленський.

Він підтвердив, що американський підхід передбачає дві паралельні цілі: відновлення переговорів і пошук домовленостей, які могли б зробити майбутню зиму менш небезпечною.

"Це дуже близько до реальності цих розмов", – відповів Зеленський на запитання щодо такого трактування американської ініціативи.

За його словами, сторони можуть спробувати знайти кроки до або під час зими, які дозволять зменшити рівень бойових дій і наблизити Україну та Росію до миру.

Президент наголосив, що дипломатичний процес не означатиме відмови України від зміцнення власної обороноздатності. Навпаки, Київ має залишатися сильним у військовому плані, зокрема через посилення протиповітряної оборони та енергетичної стійкості.

США підтримують окремий "зимовий пакет" для України, який має охоплювати допомогу у сфері ППО та енергетики. Зеленський також закликав США посилити санкційний тиск на Росію, оскільки вважає його важливим важелем впливу на Кремль.

Україна також може завдавати Росії економічних збитків у відповідь на удари по українській енергетиці.