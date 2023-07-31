Цукерберг знайшов "чарівну пігулку": аудиторія Facebook показала новий рекорд

Конкуренція за увагу аудиторії зараз шалена як ніколи. Facebook після падіння популярності знову показав позитивну динаміку росту користувачів.

Компанія Meta показала свій звіт за ІІ квартал 2023 року. Цікаво, що показники розміру аудиторії показали дуже хорошу динаміку.

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Як виросла аудиторія Facebook

Місячний показник аудиторії соціальної мережі вперше перевалив за позначку у 3 мільйони. Це неймовірний показник для компанії, яку часто критикують за те, що молодь ігнорує соціальну мережу та обирає альтернативні варіанти.

В день Facebook в середньому переглядає близько 2 мільйонів користувачів. Якщо ж зібрати дані усіх продуктів Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Facebook і тепер Threads), то їх місячна аудиторія покаже ледь не половину населення Землі.

Завдяки звільненню 20 тисяч працівників Facebook вдасться зекономити від 3 до 6 мільярдів доларів. Прибутки компанії склали майже 8 мільярдів доларів.

Аналітики припускають, що популярності Facebook сприяли Reels. Короткі відео програються близько 200 мільярдів разів щодня. Також Цукерберг похизувався ростом соціальної мережі Threads, платформу вже вподобали десятки мільйонів користувачів.



На тлі позитивних новин акції Facebook виросли на 7%. Єдиним невтішним фактором став проєкт Reality Labs, витрати на нього склали понад 21 мільярд доларів, а доходи – в десятки разів менші.