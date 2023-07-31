Компания Meta показала свой отчет за ІІ квартал 2023 года. Интересно, что показатели размера аудитории показали очень хорошую динамику.

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Как выросла аудитория Facebook

Месячный показатель аудитории социальной сети впервые перевалил за отметку в 3 миллиона. Это невероятный показатель для компании, часто критикуемой за то, что молодежь игнорирует социальную сеть и выбирает альтернативные варианты.

В день Facebook в среднем просматривает около 2 миллионов пользователей. Если же собрать данные всех продуктов Meta (WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Facebook и теперь Threads), то их месячная аудитория покажет почти половину населения Земли.

Интересно! Благодаря увольнению 20 тысяч работников Facebook удастся сэкономить от 3 до 6 миллиардов долларов. Доходы компании составили почти 8 миллиардов долларов.

Аналитики предполагают, что популярности Facebook способствовали Reels. Короткие видео проигрываются около 200 миллиардов раз в день. Также Цукерберг похвастался ростом социальной сети Threads, платформу уже понравились десятки миллионов пользователей.

На фоне положительных новостей акции Facebook выросли на 7%. Единственным неутешительным фактором стал проект Reality Labs, расходы на него составили более 21 миллиарда долларов, а доходы – в десятки раз меньше.