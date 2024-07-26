Втрачені мільярди: Бернар Арно поніс найбільші фінансові збитки у 2024 році

Чистий капітал французького магната Бернара Арно зменшився цього року більше, ніж у будь-якого іншого мільярдера зі списку Bloomberg. А все тому, що попит на предмети розкоші продовжує знижуватися.

Чому Арно втрачає свої статки

Ще минулого місяця 75-річний Бернар Арно знизився до третього місця серед найбагатших людей світу. Згідно із рейтингом 500 найбагатших людей світу, статки засновника конгломерату LVMH у 2024 році зменшилися на 20 мільярдів доларів та нині становлять 187 мільярдів доларів.

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Як пояснюється, Падіння статків Арно пов'язане з економічною нестабільністю в Китаї, на ринок якого індустрія розкоші вже давно покладається. Відтак, продажі LVMH у цьому регіоні, до якого входить Китай, знизилися на 14% за останній квартал.

Що відбувається з індустрією розкоші

Ознаки швидкого зменшення попиту на розкіш надходять також від Burberry Group Plc та Richemont, власника ювелірного бренду Cartier, яким володіє південноафриканський мільярдер Йоганн Руперт.

Водночас французький конкурент Kering SA, заснований Франсуа Піно, у середу попередив про можливе зниження прибутку приблизно на 30% у другій половині року.

Компанія, очолювана сином мільярдера, намагається відновити свій найцінніший бренд Gucci через те, що її статки скоротилися вдвічі за останні три роки.