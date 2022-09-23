Фінляндія заарештувала активи "Яндекса" та двох путінських олігархів

Фінляндія наклала арешт на активи "Яндекса" та двох російських олігархів. Мовиться про майно баріса та аркадія ротенбергів, які належать до найближчого оточення владіміра путіна.

Так, під арешт потрапили акції пов'язаної з ротенбергами Långvik Capital та її частки у двох інших компаніях. Крім того, арештовано дата-центр та банківські рахунки фінського підрозділу російської компанії "Яндекс", яку заснував аркадій волож.

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Арешт активів "Яндекса" у Фінляндії

Зазначається, що фінський регулятор конфіскував активи найбільшого російського пошуковика "Яндекс" у країні після того, як Євросоюз додав засновника і генерального директора компанії аркадія воложа до санкційного списку.

Намагаючись уникнути санкцій, весною 2022 року Yandex Oy змінила назву у Фінляндії на Global DC Oy, а волож покинув посаду гендиректора та крісло у раді директорів фінського представництва.

Проте такий крок не вберіг "Яндекс" від арешту активів – у своєму рішенні регулятор посилається на те, що підсанкційний росіянин продовжує виступати передовим представником ділової активності компанії, що є важливим джерелом доходів кремля.

Крім того, в ЄС підкреслюють, що пошуковик відповідальний за пріоритетний показ російських пропагандистських ЗМІ та кремлівських наративів, а контент, який критикує війну проти України та злочинні дії російської влади – приховується з результатів пошуку.

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Арешт майна ротенбергів

За інформацією видання Helsingin Sanomat, арешт також було накладено на Långvik Capital. Фінська влада перейняла контроль над холдингами компанії, зокрема управляючими хокейною ареною Helsinki Halli, а також нерухомістю курорту Långvik, що розташовується у Кіркконуммі.

Окрім баріса та аркадія ротенбергів, ше один олігарх володіє значною часткою Helsinki Halli – гєнадій тімчєнко. Його активи регулятор Фінляндії заарештував ще раніше.

Зазначається, що спа-бізнес Långvik розташований поблизу моря й його об'єкти займають територію близько 9 гектарів. Нерухомість офіційно належить нині замороженій компанії Tanskarlan Centrum Oy.

До слова, усі активи росіян, на які фінська влада наклала арешт, нині не можуть бути передані, продані чи переоформлені без відповідного дозволу судового розпорядника.

Зазначається, що ротенберги та їхні кіпрські компанії вклали у Långvik Capital близько 34 мільйонів євро, хоча холдингами офіційно володіє син баріса ротенберга – роман, якого поки що не було внесено до санкційного списку ЄС.