Космічна компанія українця вже коштує 2 мільярди доларів: що вона виготовляє

Оцінка компанії Firefly Aerospace сягнула 2 мільярдів доларів. Її засновник – український підприємець Макс Поляков.

Вдалий раунд

Космічна компанія Firefly Aerospace закрила серії D. Вона зуміла залучити 175 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ain.ua.

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Завдяки цьому оцінка компанії сягнула 2 мільярдів доларів. Венчурна компанія RPM Ventures, яка очолила раунд, є новим інвестором для Firefly Aerospace. Це ж стосується GiantLeap Capital та Human Element.

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На що витратять залучені гроші

Як йдеться на сайті компанії, гроші спрямують на розширення ринку з космічним апаратом Elytra, а також розширення виробництва ракети-носія Alpha. Також планують прискорити кваліфікацію обладнання для нових ракет, які зараз перебувають на стадії розробки.

На думку голови правління Firefly Aerospace Кірка Конерта, 2025 рік "переосмислить галузь і увійде в історію". Серед планів – висадити на Місяць комерційний посадковий модуль, компанії вже готова почати першу місію Blue Ghost в рамках ініціативи NASA щодо комерційних польотів на місяць.