Оновлення чеків з 1 березня – які зміни чекають на бізнес

З 1 березня 2025 року в Україні набувають чинності нові вимоги до форми та змісту фіскальних чеків. Ці зміни стосуються всіх фізичних осіб-підприємців (ФОП), які використовують реєстратори розрахункових операцій (РРО) або програмні РРО (ПРРО).

В Україні видаватимуть нові чеки

Незважаючи на те, що технічна реалізація нововведень лягає на плечі розробників ПРРО та обслуговуючих компаній, відповідальність за дотримання нових стандартів несе безпосередньо підприємець. Тож 24 Канал з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича пояснює, що зміниться з 1 березня.

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Основні зміни у фіскальних чеках:

Поле "Решта": Для операцій з готівкою в чеку має бути відображена сума решти, видана покупцеві.

Для операцій з готівкою в чеку має бути відображена сума решти, видана покупцеві. Поле "Засоби оплати": Це нове поле вказує на спосіб оплати (готівка, банківська картка тощо). Очікуються додаткові роз'яснення щодо заповнення цього поля.

Важливо зазначити, що фіскальні чеки старого зразка після 1 березня 2025 року не вважатимуться розрахунковими документами.

Штрафи з використання старих чеків

Використання застарілих форм чеків може призвести до штрафів: 100% вартості проданих товарів або послуг при першому порушенні та 150% – при повторному.

Рекомендації для підприємців:

Оновлення ПРРО – більшість користувачів програмних РРО отримають автоматичні оновлення. Якщо ви використовуєте мобільний додаток, переконайтеся, що він оновлений до останньої версії.

Перевірка налаштувань РРО – користувачам класичних РРО слід звернутися до обслуговуючих компаній для оновлення програмного забезпечення та налаштування відповідно до нових вимог.

Навчання персоналу – проінформуйте своїх працівників про зміни у фіскальних чеках та забезпечте їх необхідними інструкціями щодо роботи з оновленими РРО/ПРРО.

Податковий консультант Михайло Смокович наголошує на важливості своєчасного переходу на нові форми чеків, щоб уникнути можливих санкцій та забезпечити відповідність законодавчим вимогам.

Важливо. Дотримання нових стандартів не лише допоможе уникнути штрафів, але й сприятиме підвищенню прозорості та довіри клієнтів до вашого бізнесу.