В Украине будут выдавать новые чеки

Несмотря на то, что техническая реализация нововведений ложится на плечи разработчиков ПРРО и обслуживающих компаний, ответственность за соблюдение новых стандартов несет непосредственно предприниматель. Поэтому 24 Канал со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича объясняет, что изменится с 1 марта.

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Основные изменения в фискальных чеках:

Поле "Остаток": Для операций с наличными в чеке должна быть отражена сумма остатка, выданная покупателю.

Для операций с наличными в чеке должна быть отражена сумма остатка, выданная покупателю. Поле "Средства оплаты": Это новое поле указывает на способ оплаты (наличные, банковская карта и т.д.). Ожидаются дополнительные разъяснения по заполнению этого поля.

Важно отметить, что фискальные чеки старого образца после 1 марта 2025 года не будут считаться расчетными документами.

Штрафы за использование старых чеков

Использование устаревших форм чеков может привести к штрафам: 100% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении и 150% – при повторном.

Рекомендации для предпринимателей:

Обновление ПРРО – большинство пользователей программных РРО получат автоматические обновления. Если вы используете мобильное приложение, убедитесь, что оно обновлено до последней версии.

Проверка настроек РРО – пользователям классических РРО следует обратиться к обслуживающим компаниям для обновления программного обеспечения и настройки в соответствии с новыми требованиями.

Обучение персонала – проинформируйте своих работников об изменениях в фискальных чеках и обеспечьте их необходимыми инструкциями по работе с обновленными РРО/ПРРО.

Налоговый консультант Михаил Смокович подчеркивает важность своевременного перехода на новые формы чеков, чтобы избежать возможных санкций и обеспечить соответствие законодательным требованиям.

Важно. Соблюдение новых стандартов не только поможет избежать штрафов, но и будет способствовать повышению прозрачности и доверия клиентов к вашему бизнесу.