В Украине будут выдавать новые чеки

Об этом сообщило Министерство финансов Украины 28 февраля, информирует 24 Канал. Так, согласно новым правилам, в фискальных чеках обязательно должен быть указан уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или ее серийный номер.

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Важно. Чеки старого формата не будут считаться расчетными документами. Использование старых форм чеков будет приравниваться к нарушению законодательства.

Был ли переходный период

Изначально обновленные требования должны были вступить в силу с 1 января 2025 года, но Министерство финансов по просьбе предпринимателей согласилось отложить внедрение до 1 марта.

Теперь отсрочек больше не будет, и бизнесу стоит позаботиться о соответствии новым нормам заранее.