Фонд Рокфеллера хоче рятувати клімат: у найближчі роки збираються інвестувати 1 мільярд доларів

У фонді Рокфеллера визначилися з інвестиціями на найближчі 5 років. Вони хочуть боротися з найбільшими ворогами людства – кліматичними змінами.

Фонд Рокфеллера у найближчі 5 років хоче інвестувати у електричні автобуси, електромережі та способи ведення більш сталого сільського господарства. Обсяг вкладання коштів у збереження сталості клімату повинен скласти 1 мільярд доларів.

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Як розповів президент заснованого Джоном Рофеллером фонду Раджив Шах, на кінець 2022 року на їхньому рахунку було близько 5,7 мільярда доларів. Кошти акумулювалися завдяки прибуткам від нафтопереробного бізнесу Standard Oil.

Ми переходимо від витрат близько 25% протягом попередніх п'яти років на кліматичні рішення до спрямування близько 75% наших ресурсів протягом наступних п'яти років на боротьбу з найбільшою загрозою для людства,

– заявив Раджив Шах.

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Також фонд Рокфеллера буде намагатися залучити до проєктів нових інвесторів. У деяких випадках він навіть готовий виступити гарантом.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд Рокфеллера зупинив інвестиції у викопне паливо. Вже через рік фонд через це втратив близько 80 мільйонів доларів, але не відмовився від свого рішення. Зараз інвестиції у викопне палив становлять менш як 1% від загального обсягу фонду.