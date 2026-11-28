ФОП може не отримувати доходу місяцями, але це не означає, що перед податковою не виникає боргів. Для одних підприємців ЄСВ залишається обов'язковим навіть під час простою, інші можуть скористатися законними пільгами. Водночас закриття бізнесу не допоможе автоматично позбутися накопичених зобов'язань.

Чому тимчасовий простій загрожує несподіваними боргами

Чимало підприємців помилково вважають, що затишшя у справах чи повна відсутність замовлень автоматично позбавляють обов'язку сплачувати збори до бюджету. Через це на рахунках бізнесу непомітно накопичуються солідні борги, штрафи та пеня, про що попередили в Головному управлінні ДПС у Київській області. Правила нарахування єдиного соціального внеску чітко регламентує закон №2464-VI, і вони прямо залежать від обраної системи оподаткування.

Як нараховують ЄСВ спрощенцям та загальносистемникам

Для спрощеної системи оподаткування закон невблаганний: підприємці I, II та III груп зобов'язані перераховувати єдиний внесок щомісяця. Навіть якщо на ваш банківський рахунок не надійшло жодної гривні або ви взагалі не вели діяльності, платіж є примусовим. Сума не може бути меншою за мінімальний страховий внесок – це 22% від встановленої мінімальної зарплати.

Зовсім інша ситуація у підприємців на загальній системі оподаткування. Тут базою нарахування виступає виключно чистий прибуток. Якщо за підсумками місяця доходу не було або ж діяльність виявилася збитковою, платити ЄСВ за цей період закон не вимагає. Проте підприємець може перерахувати кошти добровільно, щоб не втрачати дорогоцінний страховий стаж для майбутньої пенсії.

Хто з підприємців офіційно звільнений від виплат

Законодавство передбачає чіткий перелік умов, за яких ФОП має повне право не платити єдиний соціальний внесок за себе:

якщо підприємець працевлаштований за трудовим договором, і роботодавець за основним місцем роботи вже сплачує за нього ЄСВ не менше встановленого мінімуму;

якщо особа є пенсіонером за віком або має офіційний статус особи з інвалідністю;

якщо ФОП мобілізований на військову службу та не використовує працю найманих робітників на час служби.

Як захистити свій гаманець від санкцій податківців

Щоб не отримати арешт рахунків через старі недоплати, варто діяти на випередження. Податківці радять регулярно перевіряти стан розрахунків з бюджетом в Електронному кабінеті ДПС та з'ясувати власні пільги. Якщо підстав для звільнення немає, внески слід платити вчасно і обов'язково зберігати квитанції.

Чи можна позбутися накопиченого боргу ліквідацією бізнесу

Сподіватися, що офіційне припинення підприємницької діяльності спише фінансові зобов'язання, марно. Законодавство встановлює жорстку норму: закриття ФОП не анулює накопичений борг з ЄСВ, нараховану пеню чи штрафні санкції. Усі несплачені суми залишаються персональним боргом фізичної особи, який стягуватимуть навіть після повної ліквідації статусу підприємця.

До слова, в окремих випадках українські підприємці можуть отримати звільнення від сплати податків. Це залежить від статусу ФОП й системи оподаткування. Відтак, не сплачувати ЄСВ за себе можуть: