Для ФОПів готують зміни, бо на кону понад 1 мільярд євро: що може змінитися

Українських підприємців можуть чекати зміни в адмініструванні ПДВ, а разом із ними – нові правила для бізнесу та фінансового сектору. Уряд уже передав до Верховної Ради чотири законопроєкти.

Що пропонують змінити для ФОПів

Пакет законопроєктів є частиною домовленостей України з ЄС та МВФ. Від його виконання залежить отримання третього траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу обсягом 1,45 мільярда євро повідомляє Міністерство фінансів.

Прем’є-міністр Сергій Корецький пояснив запропоновані зміни так:

Перше. Це спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів. Також буде підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від’ємного значення ПДВ – зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Друге. Правила трансфертного ціноутворення привести у відповідність до стандартів ОЕСР та ЄС. Третє. Для ринків капіталу пропонують об’єднати ключові інституції у холдингову структуру та передбачити залучення міжнародного стратегічного інвестора через відкритий конкурс. Четверте. Про підвищення ефективності ВАКС шляхом запровадження одноосібного розгляду цивільних справ про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави, а також адміністративних справ про застосування санкцій

Загалом йдеться не лише про окремі зміни для підприємців чи фінансового сектору. Уряд пов'язує ухвалення цих законодавчих ініціатив із виконанням міжнародних домовленостей і залученням значного зовнішнього фінансування.

Коли можуть запровадити ПДВ для ФОПів

Верховна Рада має ухвалити відповідний законопроєкт до кінця квітня 2027 року. Після ухвалення документа нові правила мають набути чинності з 1 січня 2028 року, тобто на рік пізніше, ніж передбачалося раніше.

У документі наголошується, що Україна вже підтвердила намір скасувати звільнення від ПДВ для підприємців, які працюють на спрощеній системі оподаткування.

Нагадаємо, що спочатку пропонувалося запровадити обов'язкову сплату ПДВ для ФОП із річним доходом понад 1 мільйон гривень, проте пізніше цей поріг планували підвищити до 4 мільйонів. Наразі підприємці третьої групи можуть самостійно обирати одну з моделей – 5% єдиного податку без ПДВ, або 3% єдиного податку зі сплатою ПДВ.