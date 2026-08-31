Про що домовляються

Місію Фонду в Україні очолює її голова Гевін Грей, повідомили у представництві МВФ виданню Forbes Ukraine.

Одним із головних питань переговорів стане економічна ситуація в країні та подальші перспективи.

Представники Фонду також оцінять виконання Україною взятих на себе зобов’язань у межах програми розширеного фінансування EFF.

Окремий блок перемовин стосуватиметься макроекономічних і структурних реформ. Йдеться про заходи, які українська влада має реалізувати в межах програми МВФ.

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Також особливу увагу під час нинішнього візиту місія приділить проєкту державного бюджету України на 2027 рік.

Обговорення будуть зосереджені на перспективах економіки, зобов’язаннях влади щодо макроекономічних та структурних реформ у рамках EFF МВФ, а також на проєкті бюджету на 2027 рік,

– зазначили у Фонді. Що це означає для України

Чому це важливо для України

Нинішній візит є частиною співпраці України з МВФ у межах чинної програми фінансування. За цією програмою Україна має отримати кошти міжнародних партнерів, але в обмін на реалізацію визначених економічних та структурних змін.

Для України співпраця з Фондом залишається важливою складовою міжнародної фінансової підтримки під час повномасштабної війни.

Водночас результати переговорів щодо бюджету-2027 матимуть значення для подальшого фінансового планування держави.

Нагадаємо, нова програма EFF від МВФ розрахована на чотири роки. Її загальний обсяг становить близько 8,1 мільярда доларів. Вона прийшла на зміну попередній програмі МВФ на 15,6 мільярда доларів, затвердженій у березні 2023 року.