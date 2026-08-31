Что это означает для Украины

Нынешний визит является частью сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования. По этой программе Украина должна получить средства от международных партнеров, но в обмен на реализацию определенных экономических и структурных изменений.

Для Украины сотрудничество с Фондом остается важной составляющей международной финансовой поддержки в условиях полномасштабной войны.

В то же время результаты переговоров по бюджету-2027 будут иметь значение для дальнейшего финансового планирования государства.

Напомним, новая программа EFF от МВФ рассчитана на четыре года. Ее общий объем составляет около 8,1 миллиарда долларов. Она пришла на смену предыдущей программе МВФ на 15,6 миллиарда долларов, утвержденной в марте 2023 года.