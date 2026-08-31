О чем договариваются

Миссию Фонда в Украине возглавляет его председатель Хэвин Грей, сообщили в представительстве МВФ изданию Forbes Ukraine.

Одним из главных вопросов переговоров станет экономическая ситуация в стране и дальнейшие перспективы.

Представители Фонда также оценят выполнение Украиной взятых на себя обязательств в рамках программы расширенного финансирования EFF.

Отдельный блок переговоров будет касаться макроэкономических и структурных реформ. Речь идет о мерах, которые украинские власти должны реализовать в рамках программы МВФ.

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Также особое внимание во время нынешнего визита миссия уделит проекту государственного бюджета Украины на 2027 год.

Обсуждения будут сосредоточены на перспективах экономики, обязательствах властей в отношении макроэкономических и структурных реформ в рамках EFF МВФ, а также на проекте бюджета на 2027 год,
– отметили в Фонде.

Что это означает для Украины

Нынешний визит является частью сотрудничества Украины с МВФ в рамках действующей программы финансирования. По этой программе Украина должна получить средства от международных партнеров, но в обмен на реализацию определенных экономических и структурных изменений.

Для Украины сотрудничество с Фондом остается важной составляющей международной финансовой поддержки в условиях полномасштабной войны.

В то же время результаты переговоров по бюджету-2027 будут иметь значение для дальнейшего финансового планирования государства.

Напомним, новая программа EFF от МВФ рассчитана на четыре года. Ее общий объем составляет около 8,1 миллиарда долларов. Она пришла на смену предыдущей программе МВФ на 15,6 миллиарда долларов, утвержденной в марте 2023 года.