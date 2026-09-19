Чи може ФОП приймати оплату на картку фізособи у 2026 році

У 2026 році ФОП не може використовувати звичайну особисту картку для приймання оплати за товари чи послуги. Для підприємницьких розрахунків потрібно мати окремий рахунок ФОП.

Чи можна ФОП приймати оплату на особисту картку

Особистий рахунок фізичної особи не призначений для проведення операцій, пов'язаних із підприємницькою діяльністю. Тобто ФОП не може приймати оплату за надані послуги чи продані товари на особисту картку, це передбачено Інструкцією №162 Національного банку України.

Для отримання оплати від клієнтів підприємець має використовувати рахунок, відкритий саме для ведення підприємницької діяльності. Вказана інструкція зобов'язує фізичну особу відкривати окремі рахунки для підприємницької діяльності та власних потреб.

Тобто якщо підприємець продає товар або надає послугу як ФОП, клієнт має перераховувати гроші на підприємницький рахунок, а не на звичайну банківську картку фізособи.

Що буде, якщо клієнт уже переказав гроші на особисту картку

Якщо оплата за підприємницький товар або послугу помилково надійшла на особистий рахунок, це не означає, що кошти автоматично перестають бути підприємницьким доходом. У податковій службі зазначають, що якщо ФОП отримав оплату за договором на рахунок, відкритий для власних потреб, такі кошти все одно вважаються доходом підприємця. Їх потрібно відобразити в обліку та включити до декларації за відповідний звітний період.

Водночас використовувати особисту картку як постійний спосіб приймання платежів від клієнтів не можна. Для регулярних розрахунків потрібно використовувати саме рахунок ФОП.

Який рахунок потрібен підприємцю

Підприємницький рахунок відкривається банком окремо від особистих рахунків фізичної особи.

Через нього ФОП може:

отримувати оплату від клієнтів;

проводити розрахунки з контрагентами;

сплачувати податки та збори;

оплачувати товари й послуги, необхідні для роботи;

переказувати кошти на власний особистий рахунок.

Рахунок ФОП може бути гривневим або валютним – залежно від того, з якими платежами працює підприємець.

Чи можна переказати гроші з рахунку ФОП на особисту картку

ФОП може переказувати кошти зі свого підприємницького рахунку на власний особистий рахунок. Податкова окремо пояснила, що такий переказ не заборонений. Після сплати необхідних податків кошти є власністю підприємця, тому він може використовувати їх для особистих потреб. При цьому повторно оподатковувати такий переказ як новий дохід не потрібно: гроші вже були враховані як дохід від підприємницької діяльності та оподатковані за відповідними правилами.

У платіжному дорученні можна зазначити, наприклад: "Переказ власних коштів ФОП на особистий рахунок, без ПДВ". Таке формулювання допомагає чітко ідентифікувати призначення операції.

Чи може ФОП витрачати гроші з підприємницького рахунку на себе

Податківці підтверджують, що ФОП може використовувати кошти з підприємницького рахунку для власних потреб. При цьому підприємець має виконати свої податкові зобов'язання.

Тут важливо розрізняти напрям руху коштів: отримувати гроші від клієнтів потрібно на рахунок ФОП, а вже після цього підприємець може переказати власні кошти на особистий рахунок.

Чи можна поповнити рахунок ФОП з власної картки

Для підприємця на єдиному податку власні кошти, внесені на рахунок ФОП, можуть не включатися до підприємницького доходу, якщо вони вже були оподатковані та підприємець має документи, які це підтверджують.

Наприклад, якщо ФОП переказує на свій бізнес-рахунок власні гроші, які раніше вже були отримані як офіційний дохід і з яких сплачено податки, важливо мати документи, що підтверджують їхнє походження.

Це особливо актуально, якщо йдеться про значні суми. За відсутності підтвердження походження коштів у банку або податкової можуть виникнути додаткові запитання.

До слова, нещодавно податкова нагадала ФОПам про штрафи. Таким чином каратимуть тих підприємців, які занижують власне податкове зобовʼязання. У такому випадку податківці самі рахують яку суму має сплатити ФОП. Розміри штрафу можуть сягати 10%, 25% або 50% – це залежить від характеру порушення.