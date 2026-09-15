Як податкова перевіряє декларації ФОП

Правильність даних у деклараціях ФОП податкова може перевіряти під час камеральної перевірки, пише YANKIV.

Перевірити декларацію або уточнюючий розрахунок податківці можуть протягом 30 календарних днів після завершення граничного строку їх подання. Якщо документ подали із запізненням, відлік цього періоду починається з фактичної дати його подання.

Якщо податкова виявить порушення, за результатами перевірки складається відповідний акт.

За що ФОП можуть оштрафувати

Підприємець сам відповідає за правильність розрахунку єдиного податку, повноту та своєчасність його сплати, а також за подання звітності.

Тому якщо під час перевірки виявиться, що ФОП занизив податкове зобов'язання, податкова може самостійно визначити суму, яку підприємець має доплатити. Додатково можуть застосувати фінансові санкції. Розмір штрафу залежить від характеру порушення:

10% – у загальному випадку;

25% – якщо податкова доведе умисне порушення;

50% – якщо умисне порушення повторилося протягом 1095 календарних днів.

Коли податкова може застосувати штраф 25% або 50%

Самої помилки в декларації недостатньо, щоб автоматично визнати порушення умисним. Для застосування підвищеного штрафу податківці мають довести, що підприємець навмисно створив умови для невиконання або неналежного виконання податкових вимог.

Саме встановлений умисел є підставою для застосування штрафу у 25%. Якщо ж таке умисне порушення повторюється протягом 1095 днів, санкція може зрости до 50%.

Чи можна виправити помилку самостійно

У підприємців є можливість самостійно виправити помилки у вже поданій декларації. Податковий кодекс передбачає звільнення від фінансової відповідальності за певних умов, якщо платник сам виявив помилку та виправив її у встановленому порядку.

Для цього потрібно дотриматися вимог процедури самостійного виправлення, передбаченої Податковим кодексом, і виконати відповідні податкові зобов'язання.

Отже, сплата єдиного податку сама по собі не гарантує відсутності претензій з боку податкової. Якщо у декларації була вказана занижена сума зобов'язання, під час камеральної перевірки податківці можуть визначити додатковий платіж і застосувати штраф.

Нагадаємо, максимальна ставка єдиного податку для ФОП 1 групи у 2026 році становить 332,80 гривні на місяць, а для 2 групи – 1 729,40 гривні. Водночас конкретну ставку єдиного податку для 1 та 2 груп встановлює місцева влада, тому вона може бути нижчою за максимальну.



