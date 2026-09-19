Можно ли ФЛП принимать оплату на личную карту

Личный счет физического лица не предназначен для проведения операций, связанных с предпринимательской деятельностью. То есть ФЛП не может принимать оплату за оказанные услуги или проданные товары на личную карту, это предусмотрено Инструкцией №162 Национального банка Украины.

Для получения оплаты от клиентов предприниматель должен использовать счет, открытый именно для ведения предпринимательской деятельности. Указанная инструкция обязывает физическое лицо открывать отдельные счета для предпринимательской деятельности и личных нужд.

Если предприниматель продает товар или предоставляет услугу как ФЛП, клиент должен перечислять деньги на предпринимательский счет, а не на обычную банковскую карту физического лица.

Что будет, если клиент уже перечислил деньги на личную карту

Если оплата за товар или услугу, связанную с предпринимательской деятельностью, по ошибке поступила на личный счет, это не означает, что средства автоматически перестают считаться доходом от предпринимательской деятельности. В налоговой службе отмечают, что если ФЛП получил оплату по договору на счет, открытый для собственных нужд, такие средства все равно считаются доходом предпринимателя. Их необходимо отразить в учете и включить в декларацию за соответствующий отчетный период.

В то же время использовать личную карту в качестве постоянного способа приема платежей от клиентов нельзя. Для регулярных расчетов необходимо использовать именно счет ФЛП.

Какой счет нужен предпринимателю

Предпринимательский счет открывается банком отдельно от личных счетов физического лица.

Через него ФЛП может:

получать оплату от клиентов;

проводить расчеты с контрагентами;

уплачивать налоги и сборы;

оплачивать товары и услуги, необходимые для работы;

переводить средства на свой личный счет.

Счет ФЛП может быть гривневым или валютным – в зависимости от того, с какими платежами работает предприниматель.

Можно ли перевести деньги со счета ФЛП на личную карту

ФЛП может переводить средства со своего предпринимательского счета на собственный личный счет. Налоговая отдельно пояснила, что такой перевод не запрещен. После уплаты необходимых налогов средства являются собственностью предпринимателя, поэтому он может использовать их для личных нужд. При этом повторно облагать налогом такой перевод как новый доход не требуется: деньги уже были учтены как доход от предпринимательской деятельности и обложены налогом в соответствии с соответствующими правилами.

В платежном поручении можно указать, например: "Перевод собственных средств ФЛП на личный счет, без НДС". Такая формулировка помогает четко идентифицировать назначение операции.

Может ли ФЛП тратить деньги с предпринимательского счета на себя

Налоговики подтверждают, что ФЛП может использовать средства с предпринимательского счета для собственных нужд. При этом предприниматель должен выполнить свои налоговые обязательства.

Здесь важно различать направление движения средств: получать деньги от клиентов нужно на счет ФЛП, а уже после этого предприниматель может перевести собственные средства на личный счет.

Можно ли пополнить счет ФЛП со своей карты

Для предпринимателя, работающего по единому налогу, собственные средства, внесенные на счет ФЛП, могут не включаться в предпринимательский доход, если они уже были обложены налогом и у предпринимателя есть документы, подтверждающие это.

Например, если ФЛП переводит на свой бизнес-счет собственные деньги, которые ранее уже были получены в качестве официального дохода и с которых уплачены налоги, важно иметь документы, подтверждающие их происхождение.

Это особенно актуально, если речь идет о значительных суммах. При отсутствии подтверждения происхождения средств у банка или налоговой могут возникнуть дополнительные вопросы.

К слову, недавно налоговая напомнила ФЛП о штрафах. Так будут наказывать тех ФЛП, которые занижают свои налоговые обязательства. В таком случае налоговики сами рассчитывают, какую сумму должен уплатить ФЛП. Размер штрафа может достигать 10%, 25% или 50% – это зависит от характера нарушения.