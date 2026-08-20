ФОПи часто роблять цю помилку з документами: що варто знати, аби уникнути проблем

Фізичним особам-підприємцям та компаніям варто уважно ставитися до документів, які підтверджують їхню господарську та податкову діяльність. Частину паперів недостатньо зберігати лише кілька місяців – закон встановлює для них значно довші строки.

Які документи ФОПам потрібно зберігати щонайменше 5 років

ФОПи роблять помилки не лише щодо того, які саме документи потрібно залишати в архіві, а й щодо моменту, з якого починається відлік строку їхнього зберігання, як відомо з Податкового кодексу.

Зокрема, щонайменше п'ять років потрібно зберігати:

Первинні документи; Регістри бухгалтерського обліку; Фінансову звітність юридичних осіб; Фінансову звітність ФОПів на спрощеній системі, які виплачували доходи нерезидентам; Інші документи, пов'язані з нарахуванням та сплатою податків і зборів, якщо їхнє ведення передбачене законодавством.

Окремо п'ятирічний, або 1825-денний, строк стосується документів, необхідних для проведення податкового контролю. Це правило також поширюється на певні документи осіб, щодо яких після набуття чинності законом №2970 ухвалили рішення про ліквідацію.

Коли починається відлік п'яти років

П'ятирічний строк не обов'язково потрібно рахувати від дати, яка стоїть на самому документі. Відлік ведеться від дати подання відповідної звітності до контролюючого органу.

Наприклад, якщо декларацію датували січнем 2026 року, але фактично подали до податкової лише у квітні, строк зберігання рахуватиметься саме від квітня.

Разом з цим на тривалість строку можуть впливати періоди, коли перебіг строків давності тимчасово зупинявся. Зокрема, до таких обставин належать окремі періоди карантину через COVID-19.