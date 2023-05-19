Франція хоче негайно побудувати найбільший в Європі завод сонячних панелей: чому такий поспіх

Вже незабаром у Франції почнуть масштабне будівництво заводу сонячних панелей. Він повинен бути значно більшим за теперішнього лідера ринку.

Європейське виробництво зеленої енергії незабаром вийде на новий рівень. Сприяти цьому повинен новий завод сонячних панелей, який з'явиться у Франції.

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Новий завод: яка потужність та чому такий поспіх

Будівництвом нової фабрики виробництва сонячних панелей буде займатися компанія Holosolis. Відомо, що він буде на 70% більшим, аніж поточний лідер у Європі.

Старт роботи фабрики запланований на 2025 рік, а річний обсяг виготовлених фотоелектричних модулів повинен складати 10 мільйонів на рік. Проєктна потужність – 5 ГВт на рік.

Щоб авто прослужило якомога довше, важливо використовувати не лише якісні рідини для його обслуговування, але й оригінальні деталі. Тільки до 30 червня можна придбати запчастини Škoda ходової групи зі знижкою 20%, щоб завжди залишатись на ходу.

Повідомляється, що будівництво масштабного заводу сонячних панелей повинне зменшити енергозалежність від Китаю. Для порівняння: частка китайських панелей на світовому ринку наразі становить аж 80%, в той час, як європейським вдалося зайняти лише 3% ринку.

Новий завод буде розташований у місті Саргемін, на ньому планують працевлаштувати 1700 людей.

Ми вироблятимемо найбільш енергоефективні модулі з використанням новітніх фотоелектричних технологій і з найменшими вуглецевим слідом. Масштабування та автоматизація лінії дозволять конкурувати за ціною зі світовими гігантами галузі,

– запевнив гендир компанії Ян Джейкоб Бум-Вічерс.

Нагадаємо, ЄС кидає всі сили на відновлювальні джерела енергії, аби позбутися потреби купувати енергоносії в Росії.